Le premier tour de l'élection présidentielle a lieu ce dimanche 10 avril. Les 48,7 millions de Français inscrits sur les listes électorales iront alors aux urnes. Si l'abstention ne bat pas des records, il est possible qu'il ait de l'attente pour aller voter aille, avec des files jusqu'à l'extérieur des bureaux de vote.

Dans ce cas, bonne nouvelle, il fera beau partout en Métropole dimanche. Il sera probablement plus agréable d'aller voter l'après midi puisque les températures seront très fraiches le matin : 4 °C pour Lille, 0 °C à Rouen, 5 °C à Brest, 3 °C à Strasbourg, 2 °C à Paris, 1 °C à Bourge et des températures allant de 4 °C à 6 °C dans le Sud-Ouest. Elles seront plus agréables dans le Sud-Est où il fera 10 °C à Nice et 8 °C à Ajaccio.

Pour les moins matinaux, les températures seront bien plus agréables, mais le ciel sera voilé à l'Est. Comptez 12 °C pour Reims, Auxerre, Cherbourg et Paris et 13 °C à Rennes, Tour et La Rochelle. Le maximum sera pour Tarbes avec 20 °C et le minimum pour Belfort, Chaumont et Metz avec 10 °C.

Pour rappel, vous avez jusqu'à 19 heures pour aller voter dans la majorité des communes, excepté pour les plus grandes agglomérations où les bureaux de vote fermeront leurs portes à 20 heures.