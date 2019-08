publié le 27/08/2019 à 01:03

La crainte monte à mesure que la tempête tropicale Dorian se rapproche des côtes antillaises. Elle se trouvait à 395 kilomètres à au sud-est de l'île de Sainte-Lucie ce lundi 26 août et se déplace vers les petites Antilles à près de 22 km/h, selon le Centre national américain des ouragans. Les autorités redoutent que le phénomène s'intensifie dans les prochains jours.

Une vigilance ouragan a été décrétée par le gouvernement de Sainte-Lucie et la France a émis une vigilance jaune "cyclone" en Martinique, indiquant que de fortes précipitations orageuses étaient à craindre à partir de mardi 27 août.

Selon le Centre national des ouragans américain, la tempête Dorian, qui charrie des vents à plus de 95 km/h, devrait progressivement se transformer en ouragan et passer près de l'est d'Haïti et de Porto Rico mercredi 28 août. Déjà touchée en 2017 par deux ouragans, Irma et Maria, l'ancienne colonie espagnole devenue un territoire américain peine à se relever des ravages qu'ils avaient engendrés.