Météo France place 3 départements en vigilance orange aux orages

Ce vendredi 2 septembre, 3 départements du sud du pays ont été placés en vigilance orange aux orages. En effet, un épisode pluvio-orageux est redouté par Météo France, ce qui nécessite une vigilance particulière du fait de sa possible intensité.

Les départements concernés par la vigilance orange se trouvent dans le pourtour méditerranéen. Il s'agit du Gard, du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône dans lesquels sont aussi redoutées des fortes pluies et inondations.

Des orages ont persisté en cette fin de nuit, du sud-ouest au nord-ouest du pays. Cependant, les orages attendus sur les trois départements placés en vigilance orange ne se sont pas encore développés à cette heure. La vigilance orange correspond à de violents orages susceptibles de provoquer localement des dégâts importants, notamment sur l'habitat léger et les installations provisoires.

Ainsi, dans le bassin méditerranéen, des orages vont se développer, surtout marqués a priori en soirée et première partie de nuit, avec des précipitations intenses. Jusqu’à 40 à 60 mm, voire 70 à 100 mm en peu de temps sont attendus, ponctuellement un peu plus du fait d’un risque de stationnarité. Cela risque d'engendrer des ruissellements et des inondations par endroits.

De la grêle, des rafales sous orages et une activité électrique intense sont aussi à redouter. À noter que sur les départements limitrophes placés en vigilance jaune pour les orages, des cellules orageuses localement violentes ne sont pas à exclure.

