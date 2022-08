Qu'est-ce que l'ombrophobie, la peur la plus répandue en France ?

Quelle est la peur qui assaillit le plus les Français ? Ce serait l'ombrophobie, selon le site américain All About Cats qui s'est intéressé aux différentes phobies à travers le monde. Ses rédacteurs ont réalisé une étude à partir des recherches de mots-clefs sur Google, rapporte La Dépêche, vendredi 26 août.

Il s'agit de la peur démesurée de la pluie, des orages et de la grêle. Cette peur ne se déclenche pas à la vue du phénomène météorologique mais au bruit que la pluie ou la grêle peuvent faire en s’écrasant sur notre parapluie ou le toit de notre maison. Les causes de cette peur peuvent être génétiques ou encore liées à un traumatisme remontant à l'enfance ou au lieu de vie.

L'ombrophobie est également une phobie particulièrement répandue en Allemagne et en Argentine. L'agoraphobie (peur de la foule) arrive, elle, en tête dans 74 États.

