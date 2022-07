Météo France place 16 départements et l'Andorre en vigilance orange canicule

Météo France vient de placer, ce vendredi 15 juillet, 16 départements en vigilance orange à la canicule ainsi que l'Andorre suite à l'épisode caniculaire en cours sur le sud du pays, s'intensifiant particulièrement dans le sud-ouest.

Selon les prévisions, un nouvel épisode de fortes chaleurs, caractérisé notamment par sa durée et son intensité, est à venir ce week-end et en début de semaine prochaine où le pic de chaleur devrait d'ailleurs être atteint au niveau national. Ce vendredi après-midi, alors que la chaleur s'atténue un peu au nord d'une ligne Bordeaux - Lyon, les maximales restent très élevées plus au sud avec des températures varient entre 38°C à 40°C.

On relève par exemple 35 °C à Toulouse, 36,3°C à Aubenas et 39°C à Perpignan et à Nîmes. Au cours de la nuit de vendredi à samedi, les températures minimales devraient rester élevées sur le sud du pays, allant de 20 à 23°C dans le sud-ouest. En vallée du Rhône, par endroit, elles ne descendront pas en dessous des 25°C (basse vallée du Rhône, littoral méditerranéen).

L'après-midi, si les températures commenceront à remonter doucement sur la moitié nord, elles resteront très élevées sur la moitié sud. Dans le Sud-Ouest, le mercure sera en hausse avec des températures comprises entre 36 et 39°C atteignant parfois les 40°C. Dans le Sud-Est elles seront du même ordre que vendredi.

