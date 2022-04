Météo en France : fort épisode venteux prévu en milieu de semaine

Alors que la vague de froid, la plus extrême depuis 1947, ayant touché le pays s'estompe progressivement, l'automne semble vouloir faire son retour sur l'Hexagone. En effet, un fort épisode venteux est attendu sur le nord et l'ouest, à partir de mercredi 6 avril.

Agate Météo prévoit "un risque de coup de vent entre mercredi et vendredi prochain sur la moitié nord du pays". "Les rafales estimées sont de l’ordre de 70 à 90 km/h dans les terres, 90 à 110 km/h sur les zones littorales", est-il écrit.

Les vents se renforceront à partir de mercredi soir et atteindront leur puissance maximale au nord de la Loire jeudi et dans la nuit de jeudi à vendredi. Cet épisode devrait également s'accompagner de nombreuses précipitations, principalement sur le pays de la Loire et plus éparses ailleurs.