Météo France place 2 départements en vigilance orange aux vents violents

Prudence si vous vous situez dans les départements des Alpes-Maritimes et du Var. Météo France les a placés en vigilance orange aux vents violents ce lundi 15 novembre. L'institut météorologique parle d'un "violent coup de vent d'est à nord-est temporaire mais avec des rafales inhabituelles".



"La dépression actuellement à proximité du Cap Corse se déplace entre Corse et continent pour se positionner en mi-journée sur le littoral oriental du Var. Elle s'évacue ensuite vers les Bouches du Rhône en se comblant rapidement", indique Météo France sur son site.

"À son approche des Alpes-Maritimes et du Var, le vent monte en puissance puis se renforce brusquement avec des rafales atteignant 100 à 120km/h sur le littoral et les sites les plus exposés de ces deux départements", poursuit l'institut. Le vent va ensuite peu à peu retomber "autour de 70km/h en ne concernant plus que le Var".

Météo France ajoute que sur le littoral de ces deux départements, une vigilance jaune "vagues-submersion" a été déclenchée. "Les forts déferlements peuvent engendrer des submersions par franchissements de paquets de mer sur les parties exposées ou habituellement vulnérables du littoral", conclut Météo France.