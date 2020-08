Météo en France : un temps plus frais et menaçant ce samedi 22 août

publié le 22/08/2020 à 06:51

Après deux jours chauds, retour à un peu de fraîcheur. Météo-France prévoit pour ce samedi 22 août, un temps sera plus frais et même un risque d'averses sur l'Ouest et la moitié nord du pays. En effet, une perturbation pluvio-orageuse s'est étendue dans la nuit de vendredi à samedi des Pyrénées à la frontière allemande et se décalera dans la nuit.

On retrouvera cette perturbation en début de journée de l'Alsace à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle s'évacuera ensuite en cours de matinée, précise l'organisme. À l'arrière, le temps sera variable et des averses pourront se produire de l'Aquitaine aux Hauts-de-France en n'épargnant pas non plus la Bretagne, la Normandie ainsi que les Pays de la Loire. Sur le Sud-Est et la Corse, le temps sera plus clément, chaud et bien ensoleillé du matin au soir.

Du côté des températures, les minimales seront en baisse, on attend en général 13 à 19 degrés, jusqu'à 20 degrés en Alsace et 20 à 23 degrés sur le pourtour méditerranéen. Après le passage de la perturbation, la masse d'air qui envahira la France par l'Ouest deviendra plus fraîche, compter 21 à 29 degrés, sauf sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur où il fera encore chaud, entre 30 et 37 degrés.