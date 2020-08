publié le 13/08/2020 à 17:35

Ce jeudi 13 août, la France sort d'une longue période de canicule, marquée par des nuits particulièrement chaudes et qui aura durée près d'une semaine. 21 départements restent d'ailleurs en vigilance orange, et 22 en vigilance jaune.Il s'agit d'une des cinq canicules les plus sévères de l'histoire de France, selon Météo France.

Les vagues de chaleurs se multiplient en cet été 2020, 32 départements ayant déjà été placés en vigilance orange une première fois au mois de juillet. Mais cette semaine a-t-elle signé la fin des fortes chaleurs pour cet été ?

Météo France indique que la semaine à venir, jusqu'au dimanche 23 août, sera moins chaude, marquée plutôt par un climat perturbé. 81 départements sont d'ailleurs en vigilance jaune orages, et 10 en vigilance jaune pluie-inondation.

Niveau températures, un retour à la normale est prévu. Jusqu'au dimanche 6 septembre, les températures seront a priori proches des valeurs normales de saison, et pour l'heure donc, une nouvelle vague de chaleur n'est pas à craindre.

Et l'automne 2020 ne devrait pas être un été indien. Selon La Chaîne Météo, avec toutes les réserves qui s'imposent pour des prévisions saisonnières, l'automne devrait connaître des températures proches des normales de saison, avec un mois de septembre "perturbé" et un mois d'octobre "plutôt beau et sec", avec des températures '"plutôt fraîches".