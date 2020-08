Météo en France : un temps pluvieux dans le nord ce mercredi 19 août

publié le 19/08/2020 à 05:57

Les régions du nord-ouest de la France se réveilleront sous la pluie ce mercredi 19 août. Une activité pluvieuse s'étendra en cours de matinée des Pays de la Loire à la Normandie.

Les pluies s'étendront de la Bretagne vers les Hauts-de-France et l'ouest de la Champagne, en passant par la région parisienne jusqu'en fin d'après-midi. Les précipitations s'atténueront progressivement en fin de journée. Pour la moitié sud, le soleil dominera largement

Le vent de secteur sud à sud-ouest se renforcera sur les littoraux breton et normand avec des rafales atteignant les 80 km/h sur les côtes. Sur l'est du pays, le ciel se voilera à l'avant de la perturbation mais le temps restera sec.

Jusqu'à 37°C attendu dans le Sud-Ouest

Les températures minimales seront comprises entre 13 et 18°C sur la moitié nord, entre 15 et 21°C sur la moitié sud. Les minimales sur le pourtour méditerranéen et la Corse seront plus élevées, jusqu'à 22/23°C.

Les maximales s'échelonneront entre 22 et 29°C sur la moitié nord. Localement, elles iront jusqu'à 20/21 degrés sur la pointe Bretagne et les côtes de la Manche. Sur la moitié sud, le mercure repartira à la hausse avec 28 à 35°C, et jusqu'à 36/37 degrés sur le Sud-Ouest.