Sécheresse : 3 signes que votre maison est fragilisée

publié le 18/08/2020 à 08:01

Au 17 août 2020, 78 départements sont concernés par au moins un arrêté préfectoral limitant certains usages de l'eau en raison de la sécheresse et 5 départements sont en vigilance. La situation est particulièrement critique dans les Pays-de-la-Loire, le Centre, le Limousin et en Bourgogne, selon Propluvia.

En plus d'avoir des conséquences dramatiques pour les exploitants agricoles et forestiers, pour la faune et la flore des cours d'eau et des bois et pour votre propre jardin, la sécheresse peut aussi causer des dégâts sur votre habitation, et la fragiliser.



Avec la sécheresse, les sols s’assèchent fortement, se contractent, voient apparaître des crevasses. S'il pleut, ils peuvent inversement se gorger d'eau, se dilater. Ces mouvements du terrain peuvent faire bouger votre maison jusqu'à ses fondations. Voici trois signes que votre habitation est concernée.

1. Des fissures apparaissent dans vos murs

Le signe le plus connu que la sécheresse maltraite votre habitation est la fissuration de vos crépis, voire de vos murs. Les causes de ces fissures peuvent être multiples : présence d'une plante dont les racines déforment le sol, chaleur, chocs, dégradation des matériaux, etc.

Une fissure n'est pas en soi inquiétante : c'est son évolution qui peut l'être. Une fissure due à la sécheresse peut empirer et s'écarter si le sol bouge régulièrement avec les variations de chaleur et d'humidité. Il s'agit notamment des fissures "en escalier", qui suivent les jointures entre les briques ou les parpaings.

2. Vos portes et volets sont difficiles à fermer

La déformation des sols peut aussi se manifester par des menuiseries devenues difficiles à fermer. En effet, si le sol bouge et se déforme, si votre maison est légèrement modifiée, ne serait-ce que de quelques millimètres, les portes et fenêtres peuvent se décaler et être difficiles à fermer et ouvrir.

Là encore, les causes peuvent être multiples : gonflement de vos menuiseries avec la chaleur et/ou l'humidité (si elles sont en bois), chocs, dégradation, etc. Là encore, c'est l'évolution qui pourra vous alerter sur un potentiel problème.

3. Vos canalisations bougent

Autre conséquence de la sécheresse, vos canalisations enfouies dans le sol peuvent bouger, voire se rompre. Cela peut donc produire une multiplication des bouchons dans vos canalisations ou une évacuation des eaux usées plus difficiles si le dénivelé est amoindri. Cela peut aussi se manifester par des fuites à répétition.