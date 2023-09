Météo en France : qu'est-ce qu'un épisode méditerranéen, dont l'Hérault a été victime ce week-end ?

Après la chaleur… la pluie. Ce week-end, de fortes précipitations se sont abattues en Occitanie, en particulier dans l'Hérault, placé en vigilance rouge jusqu'à la mi-journée du samedi 16 septembre par Météo-France, donnant lieu à des inondations dans plusieurs communes. Et pour cause, en 24 heures, l'équivalent de trois mois de pluies est tombé dans le département. Un épisode qui n'a toutefois rien d'inhabituel, et qui peut être qualifié de "méditerranéen".

Ces phénomènes naturels, qui débutent en septembre et surviennent durant l'automne - on en compte en moyenne 3 à 6 chaque année - touchent les territoires méditerranéens. Ils résultent du contraste entre l'énergie solaire emmagasinée par la mer au cours de l'été, et l'air plus froid de la période automnale, qui se trouve en altitude.

La rencontre entre l'air humide et chaud du littoral, et l'air froid des terres, favorisée par le vent du sud-est, provoque un temps instable et orageux, accompagné de fortes pluies. Le relief bloque les nuages, faisant stagner les orages qui déversent des quantités importantes d'eau en l'espace de quelques heures, responsables d'inondations. Conséquence, les volumes d'eau ne s'infiltrent pas dans les sols, - qui avec la sécheresse sont moins perméables - et les cours d'eau se trouvent vite saturés.



Des facteurs qui favorisent les inondations

Par ailleurs, plusieurs facteurs sont susceptibles d'amplifier le phénomène : plus l'eau de la Méditerranée est chaude, plus il est puissant. Or, cet été, la mer a battu son record de chaleur journalier, avec plus de 28 degrés relevés le 24 juillet dernier. L'urbanisation des sols, recouverts de matières telles que l'asphalte, les rend également imperméables. Idem pour la déforestation, qui défriche la végétation qui d'ordinaire capte l'eau.