Météo : qu’est-ce qu’un épisode méditerranéen, attendu ce week-end ?

Une importante dégradation est prévue dans le sud de la France, ce week-end du 24-25 septembre. Un épisode de fortes pluies parfois orageuses est attendu avec un fort risque d'intempéries. Cela est dû à un "épisode méditerranéen", à savoir une remontée d'air humide et chaud depuis la Méditerranée, qui va venir percuter de l'air froid venant du nord.

Ces épisodes méditerranéens - aussi appelés cévenols - sont considérés comme dangereux, car synonymes de précipitations très importantes. On peut avoir jusqu'à l'équivalent d'une année de pluie en moins de 24 heures. Ainsi, en fonction de l'intensité des pluies, celles-ci peuvent provoquer de graves inondations, des coulées de boue, voire des glissements de terrain. D'ailleurs, ces épisodes sont à l'origine d'un grand nombre des "vigilances rouges" prises par Météo-France.



Pour l'heure, aucune alerte n'a toutefois été donnée, les prévisions n'étant encore probables qu'à "moins de 70 %". Selon Météo News, "les secteurs qui subiraient les plus fortes pluies seraient le Languedoc-Roussillon dans un premier temps, puis la région PACA et la Corse dimanche".

