Météo France place désormais 3 départements en vigilance orange pluie-inondation et orages

Météo France place désormais trois départements du Sud-Est sont placés en vigilance orange aux orages et aux inondations, ce lundi 18 septembre. Sont concernés : l'Ardèche, la Drôme et l'Isère. Par ailleurs, quasiment tout le territoire a été placé en vigilance jaune. Seuls onze départements et Andorre ne font l'objet d'aucune vigilance.

Selon l'institut météorologique, "l'épisode pluvio-orageux est en cours sur l'Ardèche et le nord des départements de la Drôme et de l'Isère", où "on relève déjà localement entre 100 et 150 millimètres de pluie, voire ponctuellement un peu plus". "Des orages parfois violents se poursuivent", avec "de fortes rafales de vent et de grêle", a indiqué Météo France.

Et de préciser qu'il faudra attendre la soirée "pour que le risque orageux cesse complètement" dans les trois départements placés en vigilance orange.

