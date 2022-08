Inondations : le gouvernement demande aux habitants de préparer des kits de survie

De nombreux Français ont été mis en alerte face à de possibles risques d'inondation dans les prochaines semaines. Ces risques concernent tout particulièrement les habitants du bassin méditerranéen, pour qui, en raison des récentes périodes de sécheresse, les prochains épisodes orageux pourraient être redoutables.

Le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu s'est ainsi rendu ce mardi 23 août dans le département de l'Aude, situé en Occitanie afin de sensibiliser la population locale. Il a notamment appelé les habitants à se préparer un kit de survie utilisable en cas d'urgence.

D'après les conseils du ministre, ce kit pourrait ainsi contenir de la nourriture non périssable, une trousse de premier secours et de l'eau en quantité (environ six litres par personne). Il faut aussi penser à y mettre un couteau suisse, son chargeur de téléphone portable ainsi qu'une radio à pile, fort utile pour rester informé. Autre affaire à ne pas oublier : ses documents administratifs tels que les pièces d'identité et cartes bancaires, sans oublier de l'argent liquide en cas de panne des distributeurs automatiques.

Ce sac, avec lequel le gouvernement assure qu'il est possible de vivre 72 heures en autonomie en cas d'inondation, est par ailleurs à placer dans un endroit accessible et à porter de main.

