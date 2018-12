publié le 14/12/2018 à 07:00

Ce vendredi 14 décembre, le temps restera couvert près des Pyrénées avec des pluies intermittentes sur le piémont et de la neige à partir de 1.300 m sur le massif, tandis que le froid sera de mise sur la majeure partie du pays, selon les prévisions de Météo-France.



On attend à nouveau 20 à 50 cm de neige en altitude. Si le temps restera très nuageux ou couvert au sud de la Garonne et sur la pointe bretonne, avec quelques gouttes, de belles éclaircies s'imposeront plus au nord et à l'est, dans une atmosphère bien froide.



Toutefois autour du golfe du Lion, la tramontane se lève et dégage le ciel l'après-midi. En Corse en revanche le vent du nord modéré s'accompagne de beaucoup de nuages, et parfois d'ondées.

Les températures

Les gelées matinales sont relativement marquées avec -2 à -5 degrés de la Normandie au Nord-Est et à Rhône-Alpes. Sur le Sud-Est, les températures sont légèrement positives mais le ciel est souvent chargé. Les températures maximales ne dépassent pas 0 à 5 degrés sur le nord et l'est du pays, elles varient entre 6 et 13 degrés sur la façade atlantique, le Sud-Ouest et PACA, 11 à 15 degrés en Corse.