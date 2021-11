Pourquoi la production de vin est-elle menacée ?

Après les jouets, le papier, ou encore les produits électroniques, risque-t-on également de manquer de vin ? L'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) a annoncé que la production mondiale en 2021 serait "extrêmement faible" et se rapprocherait du niveau "historiquement faible de 2017". Une situation qui serait dûe aux changements climatiques.

Trois pays devraient enregistrer une production particulièrement faible : l'Italie, l'Espagne et la France. "Les conditions météos n'ont pas favorisé les cultivateurs de raisins", souligne l'OIV dans son rapport. En conférence de presse, son directeur général, l'Espagnol Pau Roca, a évoqué des "anomalies climatiques" de plus en plus fréquentes. "Il n'y a pas de vaccin" face au dérèglement climatique mais "il y a des solutions à long terme, qui vont nécessiter de grands efforts en matière de pratiques durables pour la culture de la vigne et l'élaboration du vin", dit-il. "C'est une impérieuse nécessité".

Dans le même temps, les pays de l'Hémisphère sud sont épargnés par ces difficultés. En Amérique du Sud, une "forte augmentation" est même constatée, notamment au Chili, où la production augmente de 30% en un an, et au Brésil, qui connaît une hausse de 60%.

En 2020, avec la crise sanitaire, la consommation mondiale de vin avait baissé de 3%. Cette année, un rebond de 2% est attendu. Malgré la faible production, Pau Roca s'est montré optimiste au sujet de la capacité de l'industrie de répondre à la demande, principalement grâce aux stocks existants.