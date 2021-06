publié le 14/06/2021 à 19:02

L'été se profile, et avec lui, les fortes chaleurs. Cette semaine, les températures vont dépasser les 30 degrés un peu partout en France. Pour éviter de se faire assommer par la chaleur, et préparer les prochaines canicules de l'été, quelques astuces existent.

Vous pouvez d'abord fermer les volets quand vous n'êtes pas chez vous, et aérer au maximum aux moments les plus frais de la journée : le matin et le soir. Autre astuce : tendre un linge humide devant vos fenêtres, ou devant un ventilateur. Pour ceux qui souffrent le plus de la chaleur, l'achat d'un ventilateur ou d'un climatiseur, plus polluant, est recommandé.

Vous pouvez aussi plus simplement vous mouiller régulièrement à l'eau fraiche. Si vous voulez faire du sport, privilégiez les moments les plus frais de la journée, ou profitez de la réouverture des salles de sport et de leur air climatisé. Pensez aussi à beaucoup boire, de l'eau de préférence. Les boissons alcoolisées sont plutôt à éviter, car elles vont plutôt vous déshydrater.

Dehors, on peut déjà sortir l'écran total, les lunettes de soleil et les chapeaux pour les enfants, mais aussi pour les grands.