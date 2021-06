Météo : un pic de chaleur est attendu en France mercredi

publié le 14/06/2021 à 02:11

Après une belle journée ensoleillée sur une large partie de la France dimanche 13 juin, le temps estival est encore au programme lundi 14 juin. Selon les prévisions de Météo France relayées par Ouest-France, les 30°C sont attendus sur la moitié sud de l'hexagone.

Les températures devraient continuer à grimper et battre des records dans les jours qui viennent. Selon Météo France, "les nuits resteront chaudes près de la Méditerranée, en particulier sur le Roussillon où les thermomètres auront du mal à descendre sous les 22 à 25 degrés, surtout mardi matin". Un "pic de chaleur national" est attendu mercredi 16 juin "sur de nombreuses régions, de la Nouvelle-Aquitaine au Centre, vers l’Ile-de-France et la façade est du pays".

Du côté des températures, les minimales avoisineront 10 à 15°C au nord et jusqu’à 16-17°C en Bretagne et Pays de la Loire lundi 14 juin. Au sud, les températures seront douces en début de journée avec 16 à 20°C et jusqu’à 21 degrés en basse vallée du Rhône. Les maximales devraient progresser au nord et la chaleur s’installera sur l’ensemble de la France. Le long du littoral de la Manche, les températures iront de 23 à 27°C et près du Benelux, il fera entre 28 et 30 dégrés.

Une dégradation orageuse attendue sur les Pyrénées

Du Sud-Ouest au Sud-Est, le thermomètre montera jusqu'à 35 degrés. La chaleur sera étouffante du Languedoc-Roussillon à la basse vallée du Rhône, avec localement 36-37°C degrés. Météo France annonce un épisode de fortes chaleurs dans ce secteur, plaçant dimanche 13 juin les départements de l’Isère, la Drôme, le Gard, l’Ardèche et la Vaucluse en vigilance jaune en raison des températures nocturnes élevées et des fortes chaleurs en journée.

L'orage devrait frapper les Pyrénées lundi 14 juin. Ainsi, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, l’Ariège et les Pyrénées-Orientales ont été placées orages jusqu’à lundi 16h00. Une dégradation orageuse est attendue en France à partir de la fin de journée du mercredi 16 juin par l’ouest. Elle progressera vers l’est du pays les jours suivants, ce qui entraînera une baisse des températures progressive et la fin de cet épisode de fortes chaleurs. Selon Guillaume Séchet, météorologiste sur BFMTV et , ces orages seront "potentiellement violents".



