publié le 01/08/2020 à 17:12

> Michel Cymes vous dit s'il faut utiliser ou non un tube de crème solaire ouvert Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTLnet | Durée : 02:19 | Date : 18/06/2018

Tout le monde a de vieilles crèmes solaires dans son placard de salle de bain, des restes des étés précédents. Pour autant, est-il possible de les réutiliser tout en bénéficiant d'une protection maximale ?



Un tube pas encore ouvert peut se conserver jusqu'à trois ans, sous réserve de la date de péremption et des conditions de conservation. Il est souvent conseillé de conserver sa crème solaire dans un endroit frais et sec.

Si le tube est ouvert, la durée de vie tombe à un an. C'est ce qu'indique la mention "12M" inscrite sur le produit, qui assure que la crème conserve son efficacité maximale sur cette durée.

Pour s'assurer que la protection solaire fonctionne au mieux, il suffit de vérifier quelques paramètres : si la couleur de la crème a changé, ou que sa texture paraît bizarre, alors il y a un problème. Si de l'huile coule à l'ouverture du tube, ou qu'une odeur rance se dégage, méfiance également.

Pour conserver au mieux sa crème solaire, il est conseillé de la mettre dans une cave, au frais, ce qui permet de garder sa stabilité.