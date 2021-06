publié le 11/06/2021 à 17:38

Avec le couvre-feu décalé à 23h et les mesures sanitaires qui s'allègent, certains espèrent voir le retour de la fête. D'autant que les occasions risquent de ne pas manquer, avec l'Euro de football qui commence ce vendredi 11 juin. Mais qui dit fête dit souvent alcool. Or, la consommation d'alcool a été strictement réglementée pendant la pandémie.

Jeudi 1er avril, le Premier ministre Jean Castex a affirmé devant l’Assemblée nationale que "la consommation d’alcool dans l’espace public sera[it] interdite". En pratique, au niveau national, seule la vente de boissons alcoolisées a été interdite sur la voie publique et lorsqu'elle n'était pas accompagnée de la vente de repas dans les bars et restaurants. En revanche, les préfets ont été autorisés à interdire les rassemblements "donnant lieu à la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique".



L'interdiction de boire dans la rue a donc été prise département par département, et pas de façon uniformisée. Parfois, comme seules les villes avec la plus importante concentration de personnes étaient concernées.

Toujours des départements où c'est interdit

Certains départements ont donc déjà mis fin à cette mesure. C'est notamment le cas dans le Rhône, où elle a été levée jeudi 10 juin. Jusqu'alors, il était interdit de consommer de l'alcool dans les parcs et jardins de Lyon. Les Pyrénées-Orientales, qui avaient prévu l'interdiction de l'alcool jusqu'au 6 juin, n'ont pas publié de nouvelles directives à ce sujet non plus.

Les mesures #locales seront levées à compter de jeudi 10 juin :

🔵 interdiction de consommation d’alcool dans les parcs du @grandlyon

🔵 interdiction de la vente à emporter d’alcool et de consommation d’alcool dans le centre de la @villedelyon

🔵 fermeture des quais de Saône — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) June 9, 2021

En revanche, il est toujours impossible de boire de l'alcool hors des bars et restaurants dans de nombreux départements. Ce sera par exemple le cas dans les Pyrénées-Atlantiques jusqu'au 18 juin, et dans l'Eure-et-Loir, les Landes, les Bouches-du-Rhône, le Bas-Rhin et le Nord jusqu'au 30 juin.

A Paris, l'interdiction a pris fin en partie le 24 mai dernier, mais elle reste en vigueur dans certains lieux de la capitale, en vertu d'un autre arrêté préfectoral plus ancien, qui concerne les zones les plus touristiques, explique Actu Paris.

Au niveau national, l'interdiction de vendre de boissons alcoolisées sans l'achat d'un repas a été levée début juin, mais le décret en question autorise les préfets à choisir de la prolonger, ou pas.

Si vous ne savez pas quelles décisions ont été prises dans votre département, vous pouvez consulter le site de votre préfecture. Et si vous voulez être sûr de ne pas payer une amende, faire la fête sans alcool ou dans un bar, et dans le respect des gestes barrières, reste encore l'option la plus simple.