Le ciel ne s'est que rarement découvert depuis le début de l'année. Entre le 1er et le 5 janvier, seulement 4 minutes d'ensoleillement ont été enregistrées en région parisienne. Un record : un taux d'ensoleillement si faible n'avait pas été atteint depuis le début des années 1990.



Et sans lumière, on a tendance à déprimer. Ce n'est pas une légende, mais bel et bien une réalité médicale. Car notre horloge biologique est bousculée. Cette dépression a "une particularité, c’est l’hypersomnie. C’est à dire que ces personnes dorment beaucoup". Elle se traduit également par une "appétence importante pour les sucres", explique à RTL Yvan Touitou, chronobiologiste.

Et les prévisionnistes ne prévoient un retour timide du soleil qu'à partir de jeudi 10 janvier. En attendant que le soleil pointe le bout de son nez, voici nos conseils pour lutter contre la déprime de l'hiver.

1. La luminothérapie

Puisque la dépression saisonnière vient du manque de lumière, il faut essayer d'en emmagasiner un maximum. Pour cela, la luminothérapie est idéale. Comme son nom l'indique, il s'agit de s'exposer à des lampes spéciales, puissantes. Ces lampes diffusent près de 10.000 Lux, soit une lumière équivalente à l'exposition au soleil.



Les séances de luminothérapie peuvent se faire chez des praticiens comme votre médecin ou des naturopathes. Des centres spécialisés existent également. Les prix varient mais il faut compter entre 10 et 15 euros pour une séance de 30 minutes.



Il est aussi possible de pratiquer la luminothérapie chez soi. Les lampes spéciales sont disponibles dans le commerce, et certaines pharmacies permettent d'en louer.

2. Faire une cure de vitamines

Qui dit manque de soleil, dit manque de vitamine D. Cela se traduit par une hausse du stress, de la fatigue et une baisse de la concentration. C'est pourquoi il peut être utile de faire une cure de vitamines pendant la période hivernale. Des cocktails de vitamines existent en pharmacie.



Demandez des renseignements à votre médecin ou votre pharmacien afin qu'il vous prescrive l'alliance de vitamines qui sera le plus adapté.

3. S'occuper

Il fait froid, on est fatigués... En hiver, il est tentant de rester chez soi. Mais justement, s'enfermer contribue à broyer du noir. C'est pourquoi il faut trouver des moyens de s'occuper.



Essayez de faire du sport, de bouger. N'hésitez pas à organiser des sorties avec vos amis ou votre famille. En somme, faites en sorte de voir du monde. L'hiver passera plus vite ainsi.