publié le 02/01/2019 à 17:56

Si vous voulez étendre la période des fêtes de fin d’année, c'est le moment de profiter des soldes d'hiver. Ils débutent ce mercredi 2 janvier dans les quatre départements lorrains (Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges) pour une période de six semaines de réduction, soit jusqu’au 12 février prochain. Ces dates sont les mêmes que pour la Guyane.



Pour le reste de la France métropolitaine, il faudra patienter jusqu'au mercredi 9 janvier. Cette année encore, la période des soldes durera six semaines et se terminera donc le 19 février dans une grande partie de l’Hexagone.

La loi PACTE prévoyait de réduire la durée des soldes à quatre semaines dès cette édition de l'hiver 2019 pour revitaliser une opération en perte de vitesse depuis plusieurs années. Faute de temps, la mesure n'a finalement pas été mise en place.

Des exceptions pour certains départements

Pour les adeptes de la vente en ligne ou à distance, c'est sur cette même période que les bonnes affaires seront à repérer, "quel que soit le lieu du siège de l'entreprise", précise le site service-public.fr.



Dans les départements et les collectivités d'Outre-mer, les périodes de soldes d'hiver n'ont pas lieu au même moment. Ils débuteront le samedi 5 janvier en Guadeloupe et se termineront le 15 février. À Saint-Pierre-et-Miquelon, le coup d'envoi sera donné le mercredi 16 janvier (jusqu'au 26 février) et il faudra même attendre le samedi 4 mai à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin (jusqu'au 14 juin).