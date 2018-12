publié le 30/12/2018 à 19:14

"On est Bretons, donc on a pas peur de se mouiller". Pour cette baigneuse de Loctudy, une eau à huit degrés n'est pas une raison pour ne pas aller nager.



Certains, vêtus de bonnets de père Noël, les plus courageux ont plongé sans broncher. "C'est pas du plaisir, c'est du challenge et on va le faire jusqu’au bout, dit un baigneur. "Il n'y pas de grande différence avec la température de l'air, donc ça le fait", ajoute une femme sur RTL.

Face à l'archipel des Glénan, ce n'est pas une partie de plaisir pour tout le monde. "Moi je viens de la montagne et j'ai l'impression d'être dans la neige", témoigne un touriste. "C'est froid froid froid, mais on va y arriver", se motive un autre.

Finalement, après un quart d'heure de trempette dans l'eau fraîche, des boissons chaudes attendent les baigneurs qui ont osé se jeter à l'eau.

À écouter également dans ce journal :

Vœux d'Emmanuel Macron - À la veille du traditionnel discours présidentiel de fin d'année, les Français sont partagés entre attente et indifférences.



Migrants - 14 associations ont signés une tribune dans le JDD sur le sort des migrants, pour rappeler à Emmanuel Macron sa promesse de ne plus avoir d'hommes et de femmes dans les rues.



Terrorisme - La femme de Peter Cherif a été placée en garde à vue, ce dernier a été emprisonné cette semaine après 8 ans de cavale. Il était un ami proche des frères Kouachi.



Niger - L'armée nigériane et la force française Barkhane ont tué une quinzaine de djihadistes dans une opération conjointe de grande envergure à la frontière avec le Mali.