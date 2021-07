Météo : qu’est-ce que le heat burst, qui a touché les Pyrénées ?

Drôle de temps sur une partie du pays dans la nuit de dimanche à lundi 12 juillet. Après une journée estivale, avec des températures dépassant les 30°C sur la moitié sud du pays, le ciel a de nouveau fait des siennes dans la soirée, avec des épisodes orageux localisés, notamment en Occitanie. Si la pluie a provoqué une forte baisse du mercure, le thermomètre est reparti à la hausse quelques heures plus tard à cause d'un "heat burst".

Phénomène météorologique rare, le "heat burst" ou "coup de chaleur" en français est à l'origine d'une hausse soudaine des températures, une baisse importante du taux d'humidité ainsi que de fortes rafales de vent, explique LCI. En clair, détaille la chaîne d'information, les pluies qui ne touchent plus le sol s'évaporent tout en refroidissant l'air environnant. Ce dernier devient plus dense et descend vers le sol, ce qui le réchauffe et assèche par compression.

Ainsi, à Arquettes-en-Val, dans l'Aude, il a suffi de trente minutes pour que le mercure passe de 19,8°C à 34,6°C. Le taux d'humidité est quant à lui passé de 91% à 27% dans le même laps de temps et des rafales de vent jusqu'à 131 km/h ont également été enregistrées.

S'il est impressionnant, ce phénomène disparaît aussi vite qu'il est apparu, quelques minutes seulement après le pic de chaleur, précisent nos confrères de LCI. Au pied des Pyrénées, le thermomètre est ainsi revenu à une vingtaine de degrés vers 2 heures du matin.