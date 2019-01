L'Etna pourrait provoquer un tsunami en Méditerranée

publié le 24/10/2018 à 06:35

Une étude publiée par la revue Science Advances, montre que sous l'effet de la gravité, le volcan Etna s'enfonce "de plusieurs centimètres par an" dans la mer Méditerranée. Les scientifiques craignent qu'un tel glissement provoque un tsunami en mer Ionienne.



C'est le flanc sud-est du volcan situé en Sicile, qui pose problème. Les scientifiques se sont intéressés à son déplacement durant quinze mois, et ont pu déduire qu'il s'enfoncerait dans la Méditerranée, de 3 centimètres par an. "Nous ne pouvons pas exclure que ce mouvement du flanc évolue en effondrement catastrophique", écrivent les volcanologues en charge de l'étude.

"Le déplacement soudain de grandes quantités de matière peut provoquer des tsunamis aux effets dévastateurs" craignent-ils encore. Science Advances mentionne qu'un pareil phénomène, se serait déjà produit il y a 8 000 ans et aurait touché les côtes d'Israël.