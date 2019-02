publié le 27/02/2019 à 18:21

Un tsunami de glace s'est abattu sur les rives du lac Érié dans le nord-est des États-Unis le week-end du 23 au 24 février. Le phénomène est bien connu des populations des régions très froides mais il se produit habituellement au printemps. Les scientifiques l'appelle "montées de glace" ("ice shoves").



À la frontière avec le Canada, un mur de glace gigantesque s'est formé sur les berges du lac Érié, évoquant la vague d'un tsunami dans la façon de se mouvoir. À l'origine de cet événement impressionnant : la hausse de la température. La "chaleur" inhabituelle à cette époque de l'année a fait fondre la glace, créant des blocs qui ont été poussés sur le rivage par les vents.

Le "chasseur d’orages" David Piano, qui s'est rendu sur place, a expliqué sur CNN qu’entre Fort Érié (Ontario) et Buffalo (État de New York), ce "mur de glace" pouvait atteindre plus de 12 mètres de haut et qu’il "commençait à détruire les arbres et les lampadaires".

L'incroyable phénomène est assez rare et tout de même dangereux. À Hamburg (État de New York), situé au bord du lac, les autorités ont demandé à la population d'évacuer la zone. Depuis dimanche 24 février, la région des Grands Lacs est secouée par une violente tempête, avec des vents de plus de 120 km/h, selon le National Weather Service." Près de 625.000 personnes ont été privées de courant.

@NiagParksPolice advising that @NiagaraParks Roads Department closing Niagara River Parkway near Mathers Arch. Strong winds blowing ice over the retaining wall from the lake. Drive with caution. Video courtesy @NiagRegPolice Insp. Garvey.... pic.twitter.com/RdXh5HYxfx — Niagara Parks Police (@NiagParksPolice) 24 février 2019