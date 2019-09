publié le 02/09/2019 à 08:56

L'ouragan Dorian continue de balayer l'archipel des Bahamas. Des rafales de vent ont atteint les 360 km/h et fait des dégâts considérables. Certains rapportent que les bateaux s'envolent comme des boîtes en carton. Des vagues d'une dizaine de mètres de haut, l'équivalent d'un immeuble de trois étages, ont déferlé, submergeant le centre-ville de Grand-Bahama, l'une des îles de l'archipel.

Les appels au secours se sont multipliés sur les réseaux sociaux. Dans de courtes vidéos, des sinistrés montrent l'intérieur de leurs habitations dévastées par le vent et les inondations. "On ne peut toujours pas sortir, on est coincés à l'intérieur. On a besoin d'aide, je vous en supplie, venez nous aider", a déclaré l'une des habitantes d'Abako, la première île à avoir été frappée par l'ouragan.

Les habitants vont devoir attendre encore plusieurs heures pour pouvoir mesurer l'étendue des dégâts. Malheureusement, des pluies diluviennes devraient commencer à tomber après le passage de l'ouragan Dorian.

À retrouver également dans ce journal...

Féminicide - C’est le 100ème féminicide depuis le début de l'année 2019. Une femme est décédée sous les coups de son compagnon, dans la nuit du 30 au 31 août à Cagnes-sur-Mer. Le suspect a été arrêté et placé en garde à vue.

Attentat à Villeurbanne - Le procureur de Lyon doit ouvrir, ce lundi 2 septembre, une information judiciaire après l'agression mortelle au couteau samedi dernier. Les enquêteur ont commencé à retracer le parcours chaotique de l'assaillant.

Environnement - D'après un sondage réalisé par Harris Interactive pour RTL et M6, la plupart des Français reconnaissent que leur intérêt pour l'environnement s'est accru ces derniers mois. Malgré tout, 47 % d'entre eux refusent d'abandonner la voiture.