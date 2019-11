et AFP

publié le 23/11/2019 à 16:19

Météo France a placé samedi 23 novembre les départements des Alpes-Maritimes et du Var en vigilance rouge aux pluies et inondations. Cinq autres départements restent en vigilance orange aux inondations : la Haute-Loire, l'Ardèche, le Gard, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône.

En conséquence, Météo France recommande aux habitants de rester chez eux, et d'éviter l'utilisation des appareils électriques. "Pour protéger votre intégrité et votre environnement proche prenez toutes les précautions nécessaires à la sauvegarde de vos biens face à la montée des eaux", ajoute le service météorologique sur son site internet.

Samedi après-midi, un homme de 77 ans était toujours porté disparu après le début des intempéries. Des centaines d'habitants ont par ailleurs dû être évacués et 2.400 foyers sont toujours privés d'électricité.

Les Alpes-Maritimes et le Var sont en vigilance rouge aux pluies et inondations. Crédit : Météo-France