publié le 22/11/2019 à 16:25

"Vent violent", "crue, "inondation"... En plus de l'Ardèche, du Gard, de la Lozère, du Var et de l'Hérault, six nouveaux départements ont été placés en vigilance orange pour pluie et inondation par Météo France : l'Isère, la Loire, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, l'Aveyron et la Drôme. L'alerte est valable jusque dans la nuit de samedi à dimanche 24 novembre.

Trois départements sont placés en vigilance orange pour "vent violent" : la Drôme, l'Isère et la Loire. Les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, les Bouches-du-Rhône, le Gard, l'Hérault, la Lozère, le Var sont concernés par l'alerte "pluie-inondation". L'Aveyron est seulement en vigilance orange pour "inondation".



Avec le rapprochement du vaste système dépressionnaire, le vent de secteur Sud à Sud-Est va se renforcer et faire remonter de l'air plus doux et humide de Méditerranée. Après une accalmie ce matin, les pluies vont s'intensifier en cours d'après-midi sur le relief cévenol. Sur le Var et la plaine gardoise, l'intensification se fera en soirée avec un caractère orageux. Sur l'épisode, on attend 200 à 300 mm de pluie sur le relief cévenol avec des intensités de l'ordre de 10 à 20 mm par heure. Sur les plaines gardoises, les pluies orageuses pourront donner des cumuls de 80 à 120 mm.

Onze départements sont placés en vigilance orange pour pluie et inondation Crédit : Capture Météo France

Du côté du Var, les pluies orageuses donneront des cumuls généralement compris entre 120 et 150 mm, localement 180 à 200 mm voire même ponctuellement un peu plus. Les orages pourront donner des cumuls de 40 à 60 mm en peu de temps, parfois accompagnés de grêle, de fortes rafales, voire de phénomènes tourbillonnaires près des côtes.