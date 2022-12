Une tempête de froid continue de frapper de plein fouet les États-Unis. Les intempéries ont fait au moins 50 morts, selon un dernier bilan. Les neufs États les plus au nord sont sévèrement touchés, comme à Buffalo dans l'État de New York. Les secours disent avoir porté assistance à toutes les personnes qui en avaient besoin, mais la circulation reste coupée.



Une trentaine de personnes ont eu une belle frayeur. Ils ont passé plusieurs heures, le 24 décembre, coincé dans un supermarché. Au volant de sa voiture, Jessica ne voyait plus qu'un mur blanc à cause des chutes de neige. Elle a trouvé une solution : un magasin Target. "Quel soulagement quand on est arrivé, j'en ai presque pleuré. Je craignais pour nos vies dans la voiture, sans nulle part où aller. Là, on était au chaud, on a pu manger" explique Jessica.

Les employés, également bloqués à l'intérieur du magasin, on fait bien plus. Ils ont installé des matelas pour dormir. Sur des photos, des enfants souriants jouent avec des peluches du magasin, ou utilisent gratuitement des livres de coloriage. Des télévisions sont allumées pour regarder le football américain, tout en mangeant des plats ou des sandwichs offerts par la direction. Un beau souvenir dû à un mauvais comportement : ne pas avoir suivi le conseil de ne pas conduire ce jour-là.



À écouter également dans ce journal

SNCF - La société ferroviaire devrait engranger des bénéfices record, estimé à 2,2 milliards d'euros, pour l'année 2022.

Médecine - La grève des généralistes et le report des patients vers l'hôpital mettent les urgences sous tension.

Football - La Ligue 1 reprend, dix jours après la fin du Mondial. Kylian Mbappe devrait porter les couleurs du PSG mercredi 28 décembre, contre Strasbourg.

