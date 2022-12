La situation se stabilise aux États-Unis après plusieurs jours de violente tempête et de températures glaciales. Le froid et la neige ont emporté 32 personnes dans les états du centre et de l'est. Les conditions qui s'améliorent permettent aux autorités locales de commencer à déneiger les routes.



"Ce n'est pas le Noël qu'on voulait", a dit Mark Poloncarz, responsable pour le comté d'Erie, qui craint que d'autres morts ne soient bientôt comptabilisés dans son comté. 13 personnes d'Erie ont pour l'instant perdu la vie. "Il y a des personnes coincées dans leur voiture depuis plus de deux jours et d'autres dans des maisons où les températures sont frigorifiques", a-t-il averti.



Les états du sud, pourtant d'habitude tempérés, ont connu des températures en dessous de 0°, comme ici à Charleston en Caroline du Sud. Crédit : PEDRO UGARTE / AFP

"C'est une crise majeure", a reconnu la gouverneure de l'État de New York Kathy Hochul, native de Buffalo, qui a déployé la Garde nationale. "J'ai connu toutes les grandes tempêtes hivernales des 60 dernières années", a-t-elle lancé. "Celle-ci est la pire." Plus de 48.000 foyers étaient toujours sans électricité dimanche 25 décembre sur la côte est des États-Unis.

Entre 30 et 60 cm de neige sont tombés sur le centre et l'est des États-Unis dans la nuit du 25 au 26 décembre. L'agence météorologique américaine prévoit un retour "aux normales saisonnières d'ici le milieu de la semaine."

