PSG : à quoi s’attendre à la rentrée entre Kylian Mbappé et Lionel Messi ?

Kylian Mbappé et Lionel Messi

La Ligue 1 est bientôt de retour et avec elle le Paris Saint-Germain. Le club parisien possède une attaque internationale trois-étoiles. Parmi elles, deux se sont affrontés en finale de la Coupe du monde : Kylian Mbappé et Lionel Messi. Malheureusement, il ne pouvait y avoir qu’un seul gagnant et c’est Léo Messi avec son équipe d’Argentine.

Si certains peuvent redouter les retrouvailles entre les deux attaquants, début janvier, ce n’est pas le cas de l’entraîneur du PSG qui se montre confiant. “J’ai vu Kylian aller féliciter Léo et l’entraîneur adverse lors de la remise du trophée, ce sont des signes de respect entre nos joueurs. Ce que je retiens, c’est la très bonne attitude de Kylian qui a fait preuve de savoir-faire et de classe malgré la déception. C’est une très bonne chose pour l’équipe et pour le club”, a-t-il lancé lors d’une conférence de presse mardi 27 décembre.

Le retour des attaquants internationaux sous le maillot du PSG se fait ce mercredi 28 décembre en Ligue 1 face à Strasbourg. Sur le terrain se retrouveront le vice-champion du monde Kylian Mbappé, le Marocain Achraf Hakimi et les Brésiliens Neymar et Marquinhos.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info