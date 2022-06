Les infos de 6h - Sécheresse : de violents incendies ravagent le Sud-Est de la France

Plus de 37°C ont été mesurés, samedi 11 juin dans l'après-midi, dans les départements du Gard, de l'Hérault et de l'Aude. Un record pour la saison. Les pompiers ont été mobilisés : près de Narbonne, une centaine d'hectares sont partis en fumée. Dans les Alpes-Maritimes, 12 hectares ont été ravagés par les flammes.

"Les sols commencent à être très secs, on est dans une période dite de sécheresse. Les vents de Sud, chauds, remontent du Maghreb par l'Espagne et accentuent la sécheresse. À cela, il faut ajouter des phénomènes d'hydrométrie très basse. On est sur une période propice au développement d'incendies", explique le commandant Gilles Barthez, patron des pompiers dans l'Aude.

Il appelle l'ensemble de la population à être prudent sur les allumages de feu et de barbecue, ainsi que l'utilisation d'outils thermiques à proximité de zones très sèches. "On n'est pas encore passé sur le risque très sévère engendrant la nécessité d'interdite l'action, mais la prudence reste de mise", insiste le commandant, qui craint que la pluie soit absente les prochains jours.

À également écouter dans ce journal

Législatives - À 8h, les bureaux de vote ouvrent en France métropolitaine. Pour participer au scrutin, il faut être inscrit sur les listes électorales. Pas besoin de carte électorale, une carte d'identité, un passeport ou une carte vitale suffit pour confirmer votre identité.

Saône-et-Loire - Lundi à 18h, une marche blanche pour Emma, l'adolescente tuée par son petit ami à Clessé, est organisée et partira du centre équestre. Son poney Ruby participera à la marche.

Stade de France - La ministre française des Sports a présenté ses excuses aux supporters de Liverpool. Pour permettre aux fans anglais, victimes d'agressions le soir de la finale de Ligue des Champions, de porter plainte, la France a mis en place un formulaire (avec des manques criants).

