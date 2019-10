publié le 22/10/2019 à 08:45

C’est le procès du silence coupable qui s’ouvre ce mardi 22 octobre à Reims. Jonathan est jugé pour non-dénonciation de mauvais traitements sur son voisin Tony, un enfant de 3 ans mort en 2016 sous les coups de son beau-père. Comme tout l’immeuble, il savait et avait tenté d’alerter, maladroitement. Une association a porté plainte, elle estime que ce procès n'a pas lieu d'être.

"Ce procès risque d'avoir des effets contraires parce que déjà les personnes qui appellent le 119 demandent toujours si elles peuvent rester anonymes ou est-ce qu'elles craignent quelque chose. Comment les gens vont oser après ?", s'interroge Martine Brousse, de l'association la Voix de l’Enfant. "On veut lever cette chape de silence", insiste-t-elle.

"En tant que partie civile, nous avons pu voir et lire dans ce dossier que de nombreux membres de la famille avaient constaté les choses et ils n'ont rien dit et ils n'ont pas été poursuivis. C'est le monde à l'envers", déplore-t-elle. "Qu'est-ce qui a amené le magistrat, qui a pris cette décision, à mettre en examen cet homme qui a essayé au moins de faire quelque chose ?", s'insurge-t-elle.

Pour rappel, le numéro d'appel anti-violence est le 119.

