Météo : la Loire-Atlantique placée en vigilance rouge "pluie-inondation"

Crédit : Jean-François FORT / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

La Loire-Atlantique a été placée en vigilance rouge aux pluies et inondations par Météo France

Vigilance extrême si vous habitez la Loire-Atlantique. Le département a été placée ce samedi 2 octobre en vigilance rouge "pluie-inondation" en raison d'un "épisode de pluies durables et soutenues" au "caractère exceptionnel", a annoncé Météo France. De 80 à 100 mm de pluie sont attendues sur "la moitié centrale du département, et pourraient atteindre localement 110 mm", précise l'institut météorologique alors que 21 départements sont toujours en vigilance orange.

Les département en vigilance orange sont l'Ardèche, l'Eure, le Gard, la Loire, la Lozère, l'Oise, la Seine-Maritime, le Maine-et-Loire, la Mayenne, la Sarthe, la Vendée, le Morbihan, l'Ille-et-Vilaine, l'Orne, l'Eure-et-Loir, les Yvelines, le Val d'Oise, Paris et sa petite-Couronne. Ces départements sont placés en vigilance orange jusqu'à lundi 06h.

La perturbation pluvieuse doit s'intensifier sur les Pays de la Loire dans la soirée et s'étendre à la Normandie, à l'Ile de France et au Nord en cours de nuit, selon Météo France, qui s'attend à des cumuls de pluie "significatifs sur les départements placés en vigilance orange". "Les valeurs prévues sont globalement de 40 à 60 millimètres en moins de 24 heures, jusqu'à localement 50 à 70 mm sur la Haute-Normandie, et jusqu’à 60 à 80 millimètres sur les Pays de la Loire", est-il précisé dans un bulletin de suivi national.

Cette dégradation va s'accompagner d'un renforcement des vents de sud à sud-sud-ouest, "avec de fortes rafales de l'ordre de 70 à 90 km/h, voire 100 à 110 km/h au littoral exposé", selon l'institut. La perturbation s'évacuera vers l'est dimanche dans la matinée.