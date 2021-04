publié le 05/04/2021 à 18:59

Alors que des températures négatives sont attendues sur une large partie du territoire ce mardi 6 avril et devraient perdurer plusieurs jours, les arboriculteurs et les viticulteurs se retrouvent confrontés à un véritable cauchemar. Et pour cause, nombreux d'entre eux ont dû passer la journée à protéger l'ensemble de leurs cultures.

C'est notamment le cas près de Mâcon, à Viré, où Jean François Signoret exploite 4,5 hectares de vignes en blanc appellation Viré-clessé. Il redoute un coup de gel sévère avec -7 degrés attendus sur certaines parcelles, et sa seule défense réside dans des centaines de gros pots de bougies de paraffine, disposés dans ses vignes.

"La vigne va mal réagir car il va faire quand même très froid et c'est le moment le plus critique pour elle" déplore-t-il. Face au gel sévère, les bougies ne seront peut-être pas suffisantes pour sauver ses vignes mais n'étant pas assuré, Jean-François Signoret ne peut compter que sur elles.

