Coupe du monde de rugby : le XV de France perd en Écosse son premier match de préparation

Un XV de France aux deux visages. Les rugbyman français ont perdu en Écosse leur premier match de préparation à la Coupe du monde (25-21), samedi après-midi à Murrayfield. Les Tricolores, largement remaniés et rajeunis pour l'occasion, avaient pourtant réalisé une superbe première période, menant 21-3 à la pause. Mais la deuxième période a été à sens unique, avec des Écossais affûtés qui ont inscrit leurs trois essais en 21 minutes, entre la 43e et 64e minute. Une performance d'autant plus remarquable que le XV du Chardon jouait à 14 depuis la 55e minute, suite à l'expulsion de Fagerson.

Ce XV de France bis, qui a encaissé un cinglant 22-0 au retour des vestiaires, a poussé en fin de rencontre pour tenter d'arracher la victoire. Mais la défense écossais a résisté pour enregistrer un succès de prestige. Cette défaite reste néanmoins peu inquiétante à un mois du début du Mondial en France, alors que la plupart des cadres avaient été mis au repos. Plusieurs néophytes, comme l'ailier de Bordeaux Louis Bielle-Biarrey, auteur d'un essai, ont tout de même marqué des points. Les Français auront l'occasion de prendre leur revanche dès la semaine prochaine, pour une manche retour face à l'Écosse à Saint-Etienne, le samedi 12 août.

