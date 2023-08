INVITÉ RTL - Bouches-du-Rhône : plus de 900 pompiers mobilisés face aux risques d'incendies

Avec le retour du vent, Météo France a placé les Bouches-du-Rhône en alerte rouge aux feux de forêts ce vendredi 4 août. C'est la deuxième alerte dans le département. "Nous allons adapter notre dispositif au niveau de risques. Toute l'année, nous avons 500 pompiers de garde dans les Bouches-du-Rhône. Eh bien, aujourd'hui vendredi, nous aurons plus de 900 pompiers mobilisés pour faire face à ce risque d'incendie particulièrement élevé", explique ce vendredi sur RTL le Lieutenant-Colonel Nicolas Faure, officier supérieur départemental des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône.

Cette alerte rouge, "cela veut dire que nous allons être mobilisés sur toute la durée de la journée et de la nuit en étant au plus près du terrain", précise-t-il. "La végétation est sèche et le vent est un facteur déterminant dans la propagation des incendies. Se rajoute cette fin de semaine, un début de chassé-croisé de vacanciers qui va générer de gros flux de circulation et donc aussi des risques induits. Beaucoup de feux partent des bords des routes malheureusement dus à des imprudences", rappelle Nicolas Faure.



9 départs de feu sur 10 sont d'origine humaine et principalement le fait d'une imprudence. "C'est forcément des choses que l'on peut éviter si tout le monde est conscient du danger. C'est une mobilisation citoyenne qui doit concerner chacun de nous et qui va nous permettre de limiter le nombre de départs de feux et d'éviter que ceux-ci, si jamais ils adviennent, ne prennent de l'ampleur", ajoute-t-il en rappelant d'éviter "tout risque d'incendie. Ça part d'un mégot, ça peut concerner aussi des travaux qui vont générer un départ de feu. C'est peut-être aussi un barbecue. C'est aussi se renseigner sur l'accès des massifs. C'est aussi pour vous protéger".

Ce week-end s'annonce très chargé sur les routes. Samedi sera la journée la plus difficile de l'été, selon Bison Futé. "Ces bouchons peuvent aussi nous poser problème si nous devons intervenir, ce n'est pas forcément les journées les plus faciles pour nous", dit-il. Pour l'instant, la France est relativement épargnée par les incendies. "Je pense qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait tout au long de l'hiver en termes d'organisation et de réponses opérationnelles pour faire en sorte qu'on soit encore plus performants que les années passées. Je pense aussi qu'il y a une sensibilisation de la population. On voit qu'il y a quand même moins de départs de feux ces derniers temps. Donc c'est que certains messages passent", selon Nicolas Faure.