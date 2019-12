Grève SNCF : pas une année sans mouvement social en 72 ans

publié le 20/12/2019 à 21:32

La SNCF en est à son 16e jour de grève contre la réforme des retraites ce vendredi 20 décembre. Et le mouvement social va se poursuivre pendant les fêtes et jusqu'en 2020. En 2018 déjà, les cheminots ont observé trois mois de grève perlée à cause du nouveau pacte ferroviaire qui mettait en danger leur statut. Cela fait donc deux années consécutives avec des mouvements sociaux d'ampleur.

Depuis 1947, il ne s'est d'ailleurs pas passé une seule année sans que la SNCF ne fasse grève. Salaires, conditions de travail, statut, retraites… En 72 ans, les combats ont été nombreux et toujours menés par les syndicats, notamment la CGT et SUD-Rail.

L'année la plus critique a logiquement été 1968. Les événements du mois de mai ont totalement bloqué la SNCF, qui a recensé sur 12 mois 4,68 millions de journées de travail perdues pour un effectif présent de près de 320.000 agents. Ce qui fait donc 14,63 jours de travail perdus par agent.

À partir de 1980, le nombre de jours de grève a globalement diminué mais cette donnée est à relativiser avec le fait que les effectifs en temps plein ont été divisés par trois entre 1947 et 2018 (de 462.300 à 142.236).