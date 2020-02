Les infos de 12h30 - Tempête Ciara : les trafics ferroviaires et aériens reprennent progressivement

et Romain Houg

publié le 10/02/2020 à 13:28

La tempête Ciara a fait des dégâts sur les transports ce lundi 10 février. C'est la circulation des trains qui était la plus affectée durant la matinée mais elle reprend peu à peu. En Île-de-France, la ligne C du RER, très impactée avec notamment des chutes d'arbres sur les voies, est de nouveau utilisable par les usagers même si des retards ne sont pas à exclure.

Du côté des TER, les trains ont également pu repartir sur une large partie du nord et de l'est du pays. La ligne Laon-Hirson devrait d'ailleurs rouvrir dans l'après-midi tandis que la liaison entre Douai et Lille devrait restée coupée toute la journée.

Dans les airs, si une cinquantaine d'avions sont restés cloués au sol dans les aéroports parisiens durant la soirée de ce dimanche 9 février à cause des conditions climatiques dantesques, ce n'est désormais plus le cas. Les vols ont tous repris, en provenance et en partance, des aéroports de la capitale mais aussi depuis celui de Lille où certains vols avaient également été perturbés.

