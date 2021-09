La plupart des calendriers indique que l'automne débute le 21 septembre. Pourtant, le changement de saison peut être décalé d'un, voire deux jours. C'est le cas cette année.

Lors de l'équinoxe, de "aequus" ("égal") et "nox" ("nuit"), la nuit est égale au jour : chacun dure 12 heures. Il s'agit du moment "pendant lequel le centre du soleil est exactement à la verticale de l'équateur", explique La Chaîne Météo.

Pour être précis, l'équinoxe d'automne tombe ce mercredi à 21h21 et 6 secondes (heure française), nous rapporte l'Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Éphémérides (IMCCE). La différence par rapport aux années précédentes s'explique par le léger décalage entre le calendrier - qui dure 365 jours - et la durée de la révolution de la Terre autour du Soleil - 365 jours, 5 heures et 46 minutes.

Au moment des équinoxes, les coefficients de marée sont d'ailleurs les plus forts. "Les grandes marées sont liées à l'attraction de la Lune et du soleil. Lorsque ces deux astres sont en alignement avec la Terre, l'attraction est maximale et les marées montent plus haut", indique également La Chaîne Météo.