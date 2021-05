Les infos de 7h30 - RDC : des milliers de personnes fuient l'éruption d'un volcan

publié le 28/05/2021 à 08:10

En République démocratique du Congo, des dizaines de milliers de personnes ont dû fuir la ville de Goma hier à cause d'une nouvelle éruption du volcan Nyragongo. Depuis 5 jours, les tremblements de terre se multiplient, l'un deux a atteint 4,9 sur l'échelle de Richter. On redoute une catastrophe majeure, avec éventuellement des coulées de lave dans la ville de Goma et dans le lac Kivu.

Benjamin Vienot, directeur d'Action contre la faim en République démocratique du Congo, raconte : "Des mères avec des enfants dans leurs bras, des chèvres qui suivaient, c'était vraiment l'exode. Ensuite, il y a eu des séismes, beaucoup beaucoup de séismes. Il faut savoir que le lac Kivu est rempli de milliards de tonnes de méthane. Le scénario catastrophe, c'est que le gaz sorte du lac, ça serait désastreux pour la population."



À écouter également dans ce journal

Coronavirus. Un jeune homme de Tarbes a été testés positif au Covid-19 pour la 3e fois. Un cas rarissime qui peut s'expliquer par un test faux positif, mais aussi par des recontaminations.

Vaccin. Tous les Français majeurs peuvent désormais prendre rendez-vous pour se faire vacciner à partir du 31 mai, alors que les pharmacies viennent de recevoir des doses du vaccin Moderna.

Ligue 1. Nantes a pris une option sur le barrage en s'imposant 2-1 à Toulouse, prétendant à la montée. Le match retour aura lieu dimanche à Nantes.