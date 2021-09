VIDÉO - Gard : les inondations balayent tout sur leur passage

De violents orages et des pluies record se sont abattus sur le Gard

Le département du Gard a été frappé par des orages violents et des pluies records ce mardi 14 septembre. Le bilan humain reste toutefois très faible : aucun décès et un seul blessé, touché par la foudre. De son côté, le bilan matériel pourrait devenir beaucoup plus grave.

Sur des images partagées par des témoins, le village d'Uchaud, près de Nîmes, ne peut que constater les dégâts. L'eau coulait abondamment dans la commune, les habitants sont contraints de rejoindre un point en hauteur pour rester à sec. "Notre pauvre voisine elle est sur une échelle pour ne pas être dans l'eau", peut-on entendre dans la vidéo ci-dessus. Des photos montrent notamment des voitures renversées et de nombreux autres dégâts à cause des intempéries.

Les autorités appellent les habitants à rester vigilants ce soir. Même si la vigilance rouge a été levée par Météo France, "nous sommes particulièrement vigilants dans l'Hérault et le Gard, où nous craignons d'autres épisodes de ce type dans les heures et jours qui viennent", a déclaré le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.

Les voitures n'ont pas résisté aux intempéries dans le Gard Crédit : Etienne Baudu - RTL

Les voitures n'ont pas résisté aux intempéries dans le Gard Crédits : Etienne Baudu - RTL Le paysage est complètement dévasté par les inondations Crédits : Etienne Baudu - RTL Les inondations ont provoqué de sérieux dégâts dans le village de Uchaud Crédits : Etienne Baudu - RTL 1 / 1