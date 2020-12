Météo France place 2 départements du Sud en vigilance orange

publié le 04/12/2020 à 06:27

Attention aux orages et fortes pluies ainsi qu'à la neige et au verglas dans le Sud ce vendredi 4 décembre. Deux départements ont été placés en vigilance orange par Météo France. Les Hautes-Alpes sont en alerte en raison de la neige et du verglas. La Corse-du-Sud est concernée par des pluies-inondations et orages.

Le temps est agité sur une bonne partie de la France aujourd'hui en raison de la dépression baptisée Dora. Les chutes de neige tombent sur les Alpes ce matin. Les précipitations se poursuivront puis cesseront en fin de journée sur les Hautes-Alpes. La limite pluie-neige reste basse, autour de 800 m.



En Corse, des orages parfois forts vont concerner une moitié ouest de l'île de Beauté en début d'après-midi. Ils pourront s'accompagner de fortes rafales de vents et de précipitations intenses (de l'ordre de 30 mm en une heure). Plusieurs salves orageuses sont attendues jusqu'à samedi matin. De plus, de fortes vagues avec des niveaux marins élevés sont attendues sur les littoraux ouest de l'Ile (en vigilance jaune pour le paramètre Vagues-Submersion).