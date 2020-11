Philippines : Manille sous les eaux après le passage du typhon Vamco

Les citoyens de Marikina City, en banlieue de Manille, tirent un bateau pour sauver les plus fragiles le 12 novembre 2020.

Les citoyens de Marikina City, en banlieue de Manille, tirent un bateau pour sauver les plus fragiles le 12 novembre 2020. Crédits : Ted ALJIBE / AFP | Date :

publié le 12/11/2020 à 10:03

Les catastrophes naturelles s'enchaînent dans les Philippines. Début novembre, le typhon Molave et le super-typhon Goni ont ravagé une partie de l'archipel et fait au moins 20 morts. Des dizaines de milliers de maisons ont été détruites, notamment par des glissements de terrain. Ce jeudi 12 novembre, c'est le typhon Vamco qui a inondé la capitale, Manille, ses 12 millions d'habitants et ses banlieues tentaculaires, comme Marikina City, durement touchée.

Dans certains quartiers, l'eau est arrivée au niveau de la taille voire des épaules des habitants, poussant les forces de l'ordre à déployer des barques pour secourir les riverains. "De nombreuses zones sont submergées. Beaucoup d'appels à l'aide sont lancés", a déclaré dans la province de Rizal Rouel Santos, 53 ans, un fonctionnaire des services d'urgence à la retraite.

160.000 personnes en hébergement d'urgence

La tempête qui a déjà fait un mort était accompagnée de vents soufflant à 155 km/h quand elle a touché terre mercredi soir dans l'est de l'île de Luçon où se trouve la capitale. Quelque 160.000 personnes se trouvaient dans des centres d'hébergement d'urgence mercredi soir, selon la Défense civile. Le typhon Vamco a quitté jeudi l'archipel par l'ouest, poursuivant sa course en mer de Chine méridionale. Dans la région de Bicol, située au sud de l'île de Luçon, les infrastructures électriques et de communication sont totalement détruites.

Une vingtaine de tempêtes et typhons frappent en moyenne les Philippines chaque année, dévastant récoltes et infrastructures, contribuant à entretenir la population dans la pauvreté.

En 2013, le super typhon Haiyan avait fait plus de 7.300 morts, notamment dans la ville centrale de Tacloban submergée par des vagues géantes.