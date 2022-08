La lutte continue contre les feux qui ravagent la végétation dans plusieurs parties du pays. Si la pluie tant attendue sur certains fronts est enfin arrivée, les orages ont aussi ravivés des incendies, notamment dans l'Aveyron.

À Mostuéjouls, quelque 500 hectares ont été décimés en quelques heures après une reprise virulente. Au total, plus de 1.200 hectares sont partis en fumée depuis le début de l'incendie. Un millier de personnes ont également dû être évacuées. "La veille, le feu avait été maîtrisé et fixé donc on avait des gens sur l'eau et à la guinguette, comme une journée classique", raconte Naima. La jeune femme qui travaille sur une base de canoé dans ce secteur a par la suite vu les flammes "arriver sur la base ainsi qu'un gros nuage de fumée".

Du côté de la Gironde, les pluies ont fait du bien. La situation s'est considérablement améliorée dans la nuit de samedi à dimanche. L'incendie de Landiras 2 est tenu, mais n'est pas encore fixé. Les pompiers essayent alors de profiter de ces heures de répit, même si ce n'est pas la fin du combat, pour effectuer des noyages, c'est à dire lâcher de grandes quantités d'eau sur la terre pour compléter l'action de la pluie.

Une température de 100° à un mètre de profondeur

L'objectif affiché est que l'eau pénètre à plusieurs centimètres de profondeur. "Il faudrait que la pluie tombe en continu pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pour qu'il y ait une action efficace et qu'on puisse parler de feux éteints par certains endroits", explique un pompier. Malgré les sourires de retour sur les visages, il va donc falloir rester prudent, car la tourbe reste incandescente et cela se ressent lorsque l'on marche dessus. À ces endroits, la température est de 100 degrés à un mètre de profondeur.

Direction enfin la Bretagne, dans la mythique forêt de Brocéliande où l'incendie a lui été fixé. 180 pompiers restent sur place, mais 160 pompiers sont déjà partis. Une preuve que la situation s'améliore, notamment grâce à la pluie. Celle-ci "n'est pas encore suffisante pour éteindre définitivement les incendies et prévenir tout risque de reprise, indique le préfet du Morbihan Pascal Bolo, mais elle fait énormément de bien".

