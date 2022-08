Symbole de la liberté d'expression et visé par une fatwa iranienne depuis plus de 30 ans, l'écrivain britannique Salman Rushdie se trouve toujours entre la vie et la mort ce samedi 13 août. L'auteur des Versets sataniques a été placé sous respirateur artificiel après avoir été poignardé au cou et à l'abdomen la veille dans l'État de New York.

Après cette attaque, un suspect a été arrêté. Identifié par la police locale comme étant Hadi Matar, ce jeune homme de 24 ans, né en Californie, n'avait pas d'antécédents. Il serait d'origine chiite libanaise et avait récemment déménagé dans le New Jersey, État voisin de New York où habitait Salman Rushdie. Lors de son arrestation, l'individu avait un faux permis de conduire sur lui, sous le nom de Hassan Mughniyah, une référence au nom de l'ancien responsable militaire du mouvement islamiste Hezbollah.

Depuis vendredi, les autorités fouillent le téléphone portable et les réseaux sociaux du suspect. Des réseaux sur lesquels Hadi Matar affichait des signes de sympathie envers le gouvernement iranien et les Gardiens de la Révolution. Sur son compte Facebook, sa photo de profil affichait la figure de l'ayatollah Khomeyni, l'homme qui a lancé la fatwa contre l'écrivain.

Si aucun lien entre le suspect et Téhéran n’est encore établi, la presse conservatrice iranienne a salué le geste de l'assaillant au lendemain des faits. Le FBI a lui été chargé de l'enquête pour déterminer le motif exact de l'attaque au couteau contre Salman Rushdie.

