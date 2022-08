Saint-Priest : un jeune homme arrêté après avoir décapité son père

Un drame s'est joué dans la nuit du samedi au dimanche 14 août dans la Métropole de Lyon. À Saint-Priest, un jeune homme de 25 ans a tué son père âgé de 60 ans à l'aide d'un couteau de cuisine.

Selon les informations de nos confrères du Progrès, que RTL est en mesure de confirmer, la victime a été décapitée par son fils qui le poursuivait dans la rue. Alerté par des riverains, un équipage de la police municipale s'est rendu sur les lieux et a découvert le cadavre qui gisait à côté de l'arme présumée du crime.

Des policiers de la brigade anti-criminalité (BAC) ont par la suite repéré l'auteur présumé de ce meurtre. Ce dernier, qui tenait des propos incompréhensibles, a d'abord refusé de se rendre et essayé à plusieurs reprises de frapper les agents. Il a finalement été interpellé.



Une enquête a été ouverte et confiée à la Sûreté départementale du Rhône afin de "déterminer les circonstances exactes de ce drame", nous indique le parquet de Lyon, qui souhaite également faire la lumière sur le "mobile et approfondir la personnalité de son auteur".

