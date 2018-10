publié le 26/10/2018 à 18:47

Après l'été indien, le froid polaire. Alors que la première quinzaine du mois d'octobre a été particulièrement douce, le mercure devrait décliner et plonger la France dans le froid dès ce week-end. Quatre degrés sont notamment attendus à Toulouse dimanche 28 octobre. Mais les habitants de la Ville rose sont rassurés de voir arriver un temps de saison.



"C'est plutôt une bonne chose parce que les gens ne veulent plus faire de grillades, mais davantage envie d'une bonne potée, de lentilles ou de choucroutes", se félicite un charcutier du marché Victor Hugo. Les gens sont également ravis de se débarrasser du fléau principal de cet été à rallonge : les moustiques. "J'attendais le froid depuis très longtemps. On a acheté des manteaux et des écharpes. Donc heureusement que le froid est là", se réjouit une jeune femme.

À écouter également dans ce journal :

- États-Unis : une personne a été arrêtée dans l'enquête sur les colis suspects adressés à des personnalités anti-Trump, a indiqué vendredi 26 octobre une porte-parole du ministère américain de la Justice dans un tweet.

- Affaire Khashoggi : le président français Emmanuel Macron a estimé vendredi 26 octobre que "c'est pure démagogie que de dire d'arrêter les ventes d'armes" à Ryad suite à l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi.



- Johnny Hallyday : l'album posthume de l'Idole des jeunes, Mon pays c'est l'amour, s'est vendu à 780.177 exemplaires en une semaine, un chiffre historique et un record en France pour un démarrage, a annoncé vendredi sa maison de disques Warner Music France.